Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (-0,0025 грн). При этом курс евро на 25 октября составляет 30,5774 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снизился после двух дней роста.

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