В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

В Украине подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса, из них детей - 1414, медработников - 338. Также за минувшие сутки госпитализировали - 2 939 человек; летальных исходов - 734; выздоровели - 9 738 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 803 159 человек; выздоровел - 2 390 112 человек; летальных случаев - 64 936.

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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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