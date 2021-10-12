Противопоказания к вакцинации: в Минздраве назвали перечень [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Министерстве здравоохранения рассказали о том, существует ли официальный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, а также, кем он утвержден и как с ним можно ознакомиться? Об этом говорится в запросе Ростислава Кравца, на который ответили в МОЗ.
Так, согласно документу, утвержденному Минздравом 16 сентября 2011 года, утвержден перечень противопоказаний к проведению профилактический прививок, а именно всех вакцин и анатоксинов. :
- тяжелые осложнения от предыдущей дозы в виде анафилактической реакции или токсичной эритемы.
- аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины, анатоксина.
- органические прогрессирующие заболевания нервной системы, гидроцефалия и гидрофильный синдром в степени декомпенсации, эпилепсия, эпилептический синдром с судорогами не реже 2 раз в месяц.
- острое заболевание или обострение хронического заболевания.
- врожденные комбинированные иммунодефициты, первичная гипогаммаглобулинемия.
- иммуносупрессивная терапия.
Кроме того, в министерстве отметили, что в инструкции к вакцине производитель также указывает ряд противопоказаний.
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