Щонайменше десятеро людей загинуло, 12 травмувалися - внаслідок теракту на сході Іраку. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Бойовики відкрили вогонь по мирних жителях у селищі Аль-Рашад - за 100 кілометрів від Багдаду. За останні місяці терористи дедалі більше вчиняють напади на іракських правоохоронців та цивільних у регіонах, раніше контрольованих ІДІЛ. Вже загинули десятки людей.