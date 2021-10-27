По факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Новое уголовное производство полиция возбудила по просьбе прокуратуры по статье 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) УК Украины.

В рамках расследования этого дела правоохранители планируют выяснить обстоятельства попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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