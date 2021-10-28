Когда регион может выйти из "красной" зоны: названо условие [ Редактировать ]
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Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом свидетельствует пресс-релиз Министерства здравоохранения Украины.
Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС - ред.) в случае достижения регионом показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню.
На сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ривненская,
- Николаевская.
В "желтой" зоне три региона:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.
Остальные пока относятся к "оранжевому" уровню эпидбезопасности.
Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
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