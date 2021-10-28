Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом свидетельствует пресс-релиз Министерства здравоохранения Украины.

Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС - ред.) в случае достижения регионом показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню.

На сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ривненская,

Николаевская.

В "желтой" зоне три региона:

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

Остальные пока относятся к "оранжевому" уровню эпидбезопасности.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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