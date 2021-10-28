В Киеве ужесточают карантин: что ждет украинцев с 1 ноября [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения. Трансляция брифинга проходила в Facebook.
Кличко отметил, что решение относительно введения "красной зоны" принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Но, на местном уровне принято решение с 1 ноября ужесточить карантин.
Новые ограничения в Киеве:
- в общественный транспорт пустят только вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом, правоохранители будут проверять соблюдение ограничений;
- в места массового скопления людей (ЦНАПы, фитнес-центры, ТРЦ, массовые мероприятия) пустят на вышеупомянутых основаниях;
- дети в такие места могут ходить только с привитыми или протестированными родителями;
- детские сады работать будут, но при условии, что персонал привит на 100%;
- школы продолжат работу в дистанционном режиме до улучшения эпидемической ситуации.
Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса. В столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.
Кроме того, остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
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