В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения. Трансляция брифинга проходила в Facebook.

Кличко отметил, что решение относительно введения "красной зоны" принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Но, на местном уровне принято решение с 1 ноября ужесточить карантин.

Новые ограничения в Киеве:

в общественный транспорт пустят только вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом, правоохранители будут проверять соблюдение ограничений;

в места массового скопления людей (ЦНАПы, фитнес-центры, ТРЦ, массовые мероприятия) пустят на вышеупомянутых основаниях;

дети в такие места могут ходить только с привитыми или протестированными родителями;

детские сады работать будут, но при условии, что персонал привит на 100%;

школы продолжат работу в дистанционном режиме до улучшения эпидемической ситуации.

Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса. В столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.

Кроме того, остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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