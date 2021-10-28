Обмежити зростання середньорічної температури до півтора градуса уже не вдалося.

Світ нагріється майже на три градуси ще до кінця століття. ООН визнала - національні плани скорочення викидів вуглецю провалилися.

Згідно з дослідженнями експертів організації, обмежити зростання середньорічної температури до півтора градуса уже не вдалося.

Тож за прогнозами, у 21-му столітті планета нагріється аж на 2,7 градуса за Цельсієм і це буде надзвичайно руйнівним для Землі.