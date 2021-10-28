До кінця століття у світі стане тепліше майже на три градуси [ Редактировать ]
Світ нагріється майже на три градуси ще до кінця століття. ООН визнала - національні плани скорочення викидів вуглецю провалилися.
Згідно з дослідженнями експертів організації, обмежити зростання середньорічної температури до півтора градуса уже не вдалося.
Тож за прогнозами, у 21-му столітті планета нагріється аж на 2,7 градуса за Цельсієм і це буде надзвичайно руйнівним для Землі.
по теме
Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу.
На Сході Африки в горах стрімко тануть льодовики. Про це заявили в ООН. І припустили - всі вони можуть зникнути вже до 2040 року.
Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції в Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить... динозавр.
Аналіз міжнародних аналітиків свідчить про те, що планета у 21 сторіччі нагріється на дві цілих сім десятих градуса за Цельсієм - що буде надзвичайно руйнівним для Землі.
Таке рішення ухвалили через останні кліматичні звіти ООН та Міжнародного енергетичного агентства.