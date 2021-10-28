В Киеве ужесточат масочный режим [ Редактировать ]
С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в "красную" зону карантина. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Новые ограничения, в частности, будут предусматривать ужесточение масочного режима.
Так, с 1 ноября носить маску или другое средство защиты будет нужно не только в помещениях.
Где необходимо надевать маску:
- на территориях учреждений здравоохранения;
- на территориях учебных заведений;
- в подземных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- других территориях общего пользования.
Условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
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