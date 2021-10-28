С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в "красную" зону карантина. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Новые ограничения, в частности, будут предусматривать ужесточение масочного режима.

Так, с 1 ноября носить маску или другое средство защиты будет нужно не только в помещениях.

Где необходимо надевать маску:

на территориях учреждений здравоохранения;

на территориях учебных заведений;

в подземных переходах;

на остановках общественного транспорта;

других территориях общего пользования.

Условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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