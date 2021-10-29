Россия не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Об этом сообщил старший советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.

Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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