Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе - Госдеп [ Редактировать ]
Россия не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.
Об этом сообщил старший советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.
Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У президента России Владимира Путина отмечают, что Москва готова выполнять договоренности
Кабинет министров снизил цену на газ для украинцев, оказавшихся без поставщика газа, в два раза
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими
Кулеба заявил, что немецкий и французский министры готовы к нормандской встрече
Европейский союз осуждает проведение всероссийской переписи в оккупированном Крыму и очередную незаконную призывную кампанию