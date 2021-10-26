"Сертификация "Северного потока-2" не несет угрозы для Европы" - Минэкономики Германии [ Редактировать ]
Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям заключение, которое касается сертификации "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters.
Газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС. Минэкономики направило немецкому регулятору соответствующее электронное письмо.
В предоставленном анализе воздействия "Северного потока-2" на безопасность поставок говорится, что сертификация не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Европейского союза.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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