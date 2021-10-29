США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки призывают обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России.
Об этом сообщается в заявлении посольства США в Украине.
"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.
Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.
Ранее в Госдепе заявили, что Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе.
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