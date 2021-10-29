США закликали союзників зняти обмеження на постачання зброї Україні [ Редактировать ]
У США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні. Зокрема, у Вашингтоні наголосили - Україна мусить мати можливість купувати ту зброю, яка потрібна їй для захисту від російської агресії. Та додали - для цього, цитую, "мають бути зняті всі перепони". Також у Сполучених Штатах запевнили - й надалі допомагатимуть Києву в оборонній сфері.
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