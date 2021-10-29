А далі - про хворобу, від якої помирає кожна третя людина у світі. Про інсульт. Майже половина з тих, у кого він стався, отримує інвалідність. Водночас лікарі кажуть - 80 відсотків потенційних інсультів можна уникнути. Про те, що варто знати кожному - далі.

Згідно с прогнозами, кожна третя людина, яка зараз є дорослою, протягом життя захворіє на інсульт.

Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувалися простих правил, які могли б уберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защипась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції: ковтання, рухи та головне - комунікацію із зовнішнім світом.

Юлія Защипась, лікар-реабілітолог:

Пацієнти, вони як діти, які заново навчаються мові , вони не можуть висловитись. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, потреби, а пацієнт цього не може зробити і це є катастрофа. Вони плачуть, людина розуміє, що вона не може написати, не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це катастрофа для всієї родини, не тільки для пацієнта.

За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту, це один із найгірших показників у Європі. Головна причина - хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків.

Юрій Фломін, лікар-невролог, завідувач Інсультного центру:

Треба подумати, що сприяє інсульту в вашому житті. Це малоруховий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування і шкідливі звички, багато алкоголю.

Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку.

Юрій Фломін, лікар-невролог, завідувач Інсультного центру:

Завантажуєш безкоштовно в смартфон і даєш відповіді на запитання. І визначає, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом 10 років - 2 відсотки. Це невеликий ризик, просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини, наприклад, 40 відсотків. Це дуже висока ймовірність і цій людині обов'язково треба прийти до лікаря.

Медики кажуть: симптоми інсульту легко розпізнати - це порушення мовлення, характерна асиметрія обличчя, оніміння половини тіла, раптове погіршення зору. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу, слід негайно викликати швидку й доправити хворого до спеціалізованого центру. Від оперативності дій часто залежить життя людини.