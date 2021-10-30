В киевском хостеле произошло жуткое убийство. Бывший правоохранитель нанес товарищу почти полсотни ножевых ранений.

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в Киеве сообщено о подозрении экс-правохранителю в совершении умышленного убийства (предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13 часов дня в хостеле по ул. Жилянской обнаружили тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению.

Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле.

После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.

Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.