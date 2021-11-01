С 00:00 1 ноября Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. Городской транспорт продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь при себе COVID-документ.

Исключением также являются лица до 18 лет, все остальные должны иметь при себе один из следующих COVID-документов:

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген сроком действия не более 72 часов;

желтый или зеленый COVID-сертификат;

документ об излечении от коронавируса, подлинность которого подтверждена с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

Кроме того, пассажиры и водители обязаны соблюдать масочный режим.

COVID-документы не будут проверять на входе в транспорт. За их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей.

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Вместе с тем запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом - трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси - в количестве, превышающем число посадочных мест.

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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