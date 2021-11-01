У Харкові напередодні голосували за нового мера. Серйозних порушень на дільницях не зафіксували. Претендентів було десятеро.

За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов - виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54 відсотки.

На другому місці - Михайло Добкін. У нього, згідно з опитуванням, понад 24 проценти голосів. Активність виборців становила 28 відсотків.

Голосували напередодні ще на Вінниччині, Херсонщині й Черкащині. Там обирали очільників міст і довибирали народних депутатів.