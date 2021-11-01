Вибори у Харкові: активність виборців становила 28% [ Редактировать ]
У Харкові напередодні голосували за нового мера. Серйозних порушень на дільницях не зафіксували. Претендентів було десятеро.
За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов - виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54 відсотки.
На другому місці - Михайло Добкін. У нього, згідно з опитуванням, понад 24 проценти голосів. Активність виборців становила 28 відсотків.
Голосували напередодні ще на Вінниччині, Херсонщині й Черкащині. Там обирали очільників міст і довибирали народних депутатів.
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