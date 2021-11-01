Карантин в Украине: какие области в "красной" зоне [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
По состоянию на понедельник, 1 октября, в Украине в "желтой" зоне карантина находятся две области. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
При этом, самая большая зона карантина - "красная", в ней находятся 15 областей.
"Красная" зона
В этой зоне находится 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 8 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Киев.
"Желтая" зона
В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.
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