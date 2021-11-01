В Украине резкое падение количества зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки заболели 13 936 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Статистика за сутки:
- Новых случаев - 13 936,
- Госпитализаций - 3 828,
- Смертей - 298,
- Выздоровлений - 5 885.
Протестовали:
- методом ПЦР - 29 021 человека,
- методом ИФА - 7 648,
- экспресс-тестами - 26 674.
За сутки больше всего новых случаев в:
- Харьковской области - 1227,
- Одесской области - 1281,
- Львовской области - 1166,
- Запорожской области - 895.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 936 238 человек;
- выздоровели - 2 442 098 человек;
- летальных исходов - 68 027.
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