В Украине за минувшие сутки заболели 13 936 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика за сутки:

Новых случаев - 13 936,

Госпитализаций - 3 828,

Смертей - 298,

Выздоровлений - 5 885.

Протестовали:

методом ПЦР - 29 021 человека,

методом ИФА - 7 648,

экспресс-тестами - 26 674.

За сутки больше всего новых случаев в:

Харьковской области - 1227,

Одесской области - 1281,

Львовской области - 1166,

Запорожской области - 895.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 936 238 человек;

выздоровели - 2 442 098 человек;

летальных исходов - 68 027.

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