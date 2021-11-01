Во вторник, 2 октября, Украину накроет ливень. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ухудшение погоды ожидается в семи областях

В целом погода будет сухой и теплой только в западных, северных и частично центральных областях:

Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3.

На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4.

В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.

Дожди будут в восточных, южных областях. Ливень пройдет в следующих областях:

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Херсонской.

На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8.

На юге днем +11+15, а ночью +5+9.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

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