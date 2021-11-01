В понедельник, 1 ноября, в Одессе поступило анонимное сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в пяти торговых заведениях в разных районах города. С целью проверки указанной информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.