В Киеве заминировали университет Драгоманова: что известно [ Редактировать ]
Неизвестные прислали сообщение о заминировании здания университета имени Михаила Драгоманова. Проходит эвакуация людей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Правоохранители должны проверить все здание вуза, проверка продолжается уже около часа.
"Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: "Да, все идет по плану".
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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