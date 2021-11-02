Президент розповів про ситуацію на Донбасі та перебіг реформ.

Володимир Зеленський зустрівся з Джастіном Трюдо на полях кліматичного саміту ООН у Глазго.

Лідери України та Канади розглянули питання загрози "Північного потоку-2" і енергетичну безпеку Європи. Президент також розповів про ситуацію на Донбасі та перебіг реформ.

А потім обговорив спрощення процедури в'їзду українців до Канади і запросив Трюдо відвідати Київ.