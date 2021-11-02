Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил своим советником Дмитрия Яроша - бывшего лидера "Правого сектора". О своем назначении Ярош сообщил в соцсетях.
Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие.
Яроша уже назначали советником главнокомандующего ВСУ 5 апреля 2015 года. В 2013-2015 годах Ярош возглавлял праворадикальную организацию "Правый сектор", объединившую украинских патриотов во время российской агрессии.
На основе "Правого сектора" Ярош основал Добровольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Донбасса.
В России Дмитрий Ярош подозревается в совершении военных преступлений, он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
"Подробности" ранее исследовали декларацию о доходах Дмитрия Яроша в его бытность народным депутатом.
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