Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил своим советником Дмитрия Яроша - бывшего лидера "Правого сектора". О своем назначении Ярош сообщил в соцсетях.

Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие.

Яроша уже назначали советником главнокомандующего ВСУ 5 апреля 2015 года. В 2013-2015 годах Ярош возглавлял праворадикальную организацию "Правый сектор", объединившую украинских патриотов во время российской агрессии.

Читайте также Порошенко наградил Дмитрия Яроша орденом Богдана Хмельницкого

На основе "Правого сектора" Ярош основал Добровольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Донбасса.

В России Дмитрий Ярош подозревается в совершении военных преступлений, он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

"Подробности" ранее исследовали декларацию о доходах Дмитрия Яроша в его бытность народным депутатом.