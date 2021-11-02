"Уже сейчас понятно, что фактов, которые могут свидетельствовать про обоснованность подозрения, сторона обвинения не предоставила. Все подозрения из области фантастики, никакой конкретики" - заявил на своей странице адвокат заместителя Одесского мера, управляющего делами исполнительного комитета Одесского городского совета Олега Брындака Ламах Тарас.

Напомним, Высший антикоррупционный суд завтра, 3 ноября, продолжит рассмотрение обращения НАБУ и САП об избрании Брындаку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внести 100 млн грн в качестве залога.

Брындака вместе с мером Одессы Геннадием Трухановым и бизнесменом Владимиром Галантерником обвиняют в создании преступной организации по ст. 255 Уголовного кодекса. Позицию защиты по этому вопросу Ламах озвучил так: "В такой ситуации драконовское требование избрать меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей относительно Олега Брындака - это попытка дестабилизировать социально-политическую обстановку Одессы в период начала отопительного сезона, введения красной зоны карантина и прочих проблемных вопросов, которые возникают в процессе управления городскими делами (100 миллионов гривен заведомо неподъёмная сумма, потому даже если она будет снижена в десять раз, альтернативой защита ее не считает). Вопрос из области юриспруденции набирает политический окрас, безусловно, все происходящее никакого отношения к криминалу не имеет - это политическая расправа и желание дискредитировать местную политическую элиту".