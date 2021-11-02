У "Дії" тепер можна отримати сертифікат вакцинації без електронного підпису [ Редактировать ]
У "Дії" тепер можна отримати сертифікат вакцинації без електронного підпису. Про це сьогодні повідомили в Мінцифри. Аби згенерувати "перепустку свободи" через застосунок або інтернет-портал - власникам біометричних паспортів достатньо пройти ідентифікацію. А вже за кілька днів, пообіцяли в міністерстві, скористатися послугою зможуть і власники паспортів старого зразка.
по теме
В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от коронавируса составляет 0,1%.
Отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат
Это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты
Это слово породило множество производных
На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение