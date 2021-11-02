COVID-19 в Україні: за добу 700 недужих померли від ускладнень [ Редактировать ]
19 з половиною тисяч - інфікувань Ковідом в Україні за добу. 700 недужих - померли від ускладнень. Понад три тисячі хворих - доправили до лікарень. У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані. Нині в країні - 15 областей у червоній карантинній зоні. І ще чотири регіони мають тривожні епідемічні показники: Волинська, Харківська Черкаська і Тернопільська області.
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