19 з половиною тисяч - інфікувань Ковідом в Україні за добу. 700 недужих - померли від ускладнень. Понад три тисячі хворих - доправили до лікарень. У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані. Нині в країні - 15 областей у червоній карантинній зоні. І ще чотири регіони мають тривожні епідемічні показники: Волинська, Харківська Черкаська і Тернопільська області.