Під час саміту стався конфуз із Джо Байденом. 79-річний американський президент задрімав на засіданні. Він увесь час намагався не заснути, та марно. Під монотонний звук виступів у Джо Байдена очі поволі заплющуються, і президент Америки більше не слухає - дрімає. Команда, знаючи, що із шефом таке буває, посилає одного з помічників, начебто у терміновому питанні, а насправді вочевидь - розбудити.

І таке трапляється не вперше. Два місяці тому в Овальному кабінеті, на зустрічі з новим ізраїльським прем'єром, Байден несподівано заплющує очі й куняє. Формально в команді президента це спростували, але навіть колишній прем'єр Нетаньяху в'їдливо прокоментував: "Байден був дуже уважним, дуже-дуже уважним на зустрічі. Аж голова на груди впала. Може, це знак того, що згоден?". Кінець цитати.