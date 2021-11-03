Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутись за консультацією до фахівців відомства.

Отримати ковід-сертифікат у "Дії" можна із паспортами старого зразка, а також без цифрового підпису. Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри.

Щоб згенерувати документ через застосунок або інтернет-портал, достатньо лише пройти ідентифікацію. Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутись за консультацією до фахівців відомства.

Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України: