У "Дії" можна отримати ковід-сертифікат із паспортами старого зразка [ Редактировать ]
Отримати ковід-сертифікат у "Дії" можна із паспортами старого зразка, а також без цифрового підпису. Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри.
Щоб згенерувати документ через застосунок або інтернет-портал, достатньо лише пройти ідентифікацію. Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутись за консультацією до фахівців відомства.
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України:
Ми прийняли рішення, що будемо відкривати такі офлайн точки консультування українців щодо отримання ковідних сертифікатів, перші такі точки запрацювали ще кілька тижнів тому в аеропорті Бориспіль. Ми плануємо розгорнути такі точки підтримки "Дії" по всіх регіонах по всіх центрах вакцинації.
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