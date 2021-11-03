Щепилися за добу понад 310 тисяч людей.

Понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом за добу. Від ускладнень померли 720 пацієнтів.

Ушпиталили майже 6 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей.

Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів.