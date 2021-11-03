В Україні зафіксували 23 тисячі нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
Понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом за добу. Від ускладнень померли 720 пацієнтів.
Ушпиталили майже 6 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей.
Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів.
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Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації.
Одужали - понад 12 тисяч українців. Три тисячі хворих ушпиталили. 700 пацієнтів померли.
У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.
Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластир прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають.
Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.