Україна очікує майже 3 мільйони доз вакцини Moderna – Віктор Ляшко [ Редактировать ]
В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпиталили майже 6 тисяч хворих.
Найшвидше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Для забезпечення цього попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо 2 млн 930 тис доз вакцини Модерна від глобальної ініціативи Ковакс. Тепер публічно прошу регіони максимально підготовитись до прогнозованого збільшення людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту.
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