COVID-19 в Україні: зафіксували понад 23 тисячі інфікувань за добу [ Редактировать ]
В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпиталили - майже шість тисяч хворих. Найшвидше коронавірус шириться в столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу - понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися сім з половиною мільйонів українців. Першою дозою - 10 з половиною мільйонів.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Для забезпечення цього попиту на вакцинацію - до кінця цього тижня ми очікуємо два млн 930 тисячі доз вакцини "Модерна" від глобальної ініціативи Ковакс. Тепер публічно прошу регіони максимально підготовитись до прогнозованого збільшення людей, які захочуть зробити щеплення. Забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації. З урахуванням прогнозованого збільшення попиту.
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Попереду США, Росія, Велика Британія і Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже сім тисяч померли.
Одужали - понад 12 тисяч. 700 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані. Нині в країні - 15 областей у червоній карантинній зоні.
У вихідні статистика традиційно нижча, ніж зазвичай. Нових інфікувань - майже 14 з половиною тисяч. Одужало удвічі менше.
Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей.