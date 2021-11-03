В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпиталили - майже шість тисяч хворих. Найшвидше коронавірус шириться в столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу - понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися сім з половиною мільйонів українців. Першою дозою - 10 з половиною мільйонів.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: