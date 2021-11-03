І кількість тих, хто розуміє важливість імунізації, стрімко збільшується. Напередодні щепилися понад триста десять тисяч українців. І це черговий вакцинальний рекорд. Щодо іншої статистики: за минулу добу - маємо 24 тисячі нових хворих. Одужали - вдвічі менше людей. 720 пацієнтів - померли. Найбільше інфікувань - у столиці, в Дніпропетровській та Одеській областях.