COVID-19 в Україні: напередодні щепилися понад 310 тисяч українців [ Редактировать ]
І кількість тих, хто розуміє важливість імунізації, стрімко збільшується. Напередодні щепилися понад триста десять тисяч українців. І це черговий вакцинальний рекорд. Щодо іншої статистики: за минулу добу - маємо 24 тисячі нових хворих. Одужали - вдвічі менше людей. 720 пацієнтів - померли. Найбільше інфікувань - у столиці, в Дніпропетровській та Одеській областях.
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Попереду США, Росія, Велика Британія і Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже сім тисяч померли.
Найшвидше коронавірус шириться в столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу - понад 310 тисяч людей.
Одужали - понад 12 тисяч. 700 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані. Нині в країні - 15 областей у червоній карантинній зоні.
У вихідні статистика традиційно нижча, ніж зазвичай. Нових інфікувань - майже 14 з половиною тисяч. Одужало удвічі менше.