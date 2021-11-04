В Україні за добу зареєстрували понад 23 тисячі нових інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпиталили майже 6 тисяч хворих.

Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: