ВООЗ схвалила індійську вакцину проти коронавірусу [ Редактировать ]
ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти коронавірусу - Коваксин.
Відтепер цей індійський препарат можна застосовувати в екстрених умовах.
За результатами досліджень, він захищає від важких форм хвороби та штаму "Дельта". В Індії її використовують із січня. А нещодавно Коваксином дозволили щеплювати і дітей з двох років.
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