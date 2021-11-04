Відтепер цей індійський препарат можна застосовувати в екстрених умовах.

ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти коронавірусу - Коваксин.

Відтепер цей індійський препарат можна застосовувати в екстрених умовах.

За результатами досліджень, він захищає від важких форм хвороби та штаму "Дельта". В Індії її використовують із січня. А нещодавно Коваксином дозволили щеплювати і дітей з двох років.