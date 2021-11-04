"Желтая" зона карантина в Украине расширились [ Редактировать ]
"Желтая" зона карантина расширились, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.
"Красная" зона
В этой зоне находятся такие регионы:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
В Минздраве предупредили, что под угрозой попадания в эту зону Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся следующие регионы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.
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