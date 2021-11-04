"Желтая" зона карантина расширились, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.

"Красная" зона

В этой зоне находятся такие регионы:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

В Минздраве предупредили, что под угрозой попадания в эту зону Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:

Кировоградская,

Закарпатская,

Тернопольская.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.

Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.