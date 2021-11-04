ВООЗ дозволила щеплювати дітей до двох років новою індійською вакциною [ Редактировать ]
ВООЗ схвалила ще одну вакцину проти коронавірусу - Коваксин.
Відтепер цей індійський препарат можна застосовувати в екстрених умовах.
За результатами досліджень, він захищає від важких форм хвороби та штаму "Дельта".
В Індії її використовують із січня. А нещодавно Коваксином дозволили щеплювати і дітей з двох років.
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За результатами досліджень, він захищає від важких форм хвороби та штаму "Дельта". В Індії її використовують із січня.
Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч - померли.
Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці.
Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли.
Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців.