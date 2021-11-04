Новий невтішний рекорд в Україні - за добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 699 пацієнтів. Ушпиталили - майже п'ять тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці. Щепилися за добу - більше як 300 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися понад сім з половиною мільйонів українців. Однією дозою - майже 11 мільйонів громадян.