COVID-19 в Україні: за добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань [ Редактировать ]
Новий невтішний рекорд в Україні - за добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань Ковідом. Від ускладнень померли 699 пацієнтів. Ушпиталили - майже п'ять тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці. Щепилися за добу - більше як 300 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися понад сім з половиною мільйонів українців. Однією дозою - майже 11 мільйонів громадян.
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Одужали - понад 12 тисяч. 700 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань - у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані. Нині в країні - 15 областей у червоній карантинній зоні.
У вихідні статистика традиційно нижча, ніж зазвичай. Нових інфікувань - майже 14 з половиною тисяч. Одужало удвічі менше.
Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей.
Найбільше випадків в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у столиці. Київ "почервоніє" першого листопада.