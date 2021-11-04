В субботу, 6 ноября, Волынская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Поскольку в регионе растет заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций. Об этом сообщает "Конкурент".

Санитарный врач области Наталья Янко заявила, что решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься государственной комиссией в пятницу, 5 ноября.

Вероятность введения "красной" зоны остается достаточно высокой.

В "красной" зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. Однако, в отличие от "оранжевой" зоны, в "красной" зоне работники обязаны иметь "зеленый" сертификат, то есть получить две дозы вакцины.

При этом заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если же посетители не вакцинированы - заведение может быть заполнено не более чем на 50%.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

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