Майже 27 тисяч 400 випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало удвічі менше. Хвороба забрала життя семи сотень українців. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад сім із половиною мільйонів українців. І найактивніші в цьому - кияни, з них уже вакцинувалася - половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.