26 з половиною тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало удвічі менше. Померли, як і напередодні, майже сім сотень українців. Шпиталювали п'ять з половиною тисяч. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.

Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад сім із половиною мільйонів українців. І найактивніші в цьому - кияни, з них уже вакцинувалася - половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.