На территорию Николаевского областного центра инфекционных болезней проникли люди, которые пытались украсть кислород для своей родственницы, которая болеет тяжелой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал "Никвести" со ссылкой на главного врача медучреждения Светлану Федорову.

По ее словам, они выдавали себя за медиков частной "скорой" помощи. Злоумышленники сломали шлагбаум и начали выбивать дверь больницы.

В 0.15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка- девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?!

Отмечается, что внутри автомобиля без опознавательных знаков находилась женщина в состоянии агонии с сатурацией 35. Известно, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 3 ноября, где отсутствовал кислород, так что ее родственники не стали ждать и решились на отчаянный шаг.

Фото: Никвести

Читайте также, в городе Краматорск, который находится в Донецкой области, женщина вынуждена была искать кислород, чтобы спасти свою мать, находящуюся в больнице с тяжелой формой коронавируса. Столь страшная ситуация возникла в связи с тем, что в больнице города Торецка.

Кроме того, 1 ноября в Украине возобновили работу два крупнейших производителя кислорода. Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных коронавирусом, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.

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