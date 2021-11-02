1 ноября в Украине возобновили работу два крупнейших производители кислорода. Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных коронавирусом. Об этом в ходе брифинга замглавы Минздрава Александра Комариды.

С середины октября эти производители ушли на плановые регламентные работы. Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода, чем перекрыл потребности в кислороде.

"1 ноября эти производители вернулись к работе", - отметил Комарида.

Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за COVID-19.

По его словам, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.