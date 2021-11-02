"Украина полностью обеспечена кислородом для больных коронавирусом" - Минздрав [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
1 ноября в Украине возобновили работу два крупнейших производители кислорода. Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных коронавирусом. Об этом в ходе брифинга замглавы Минздрава Александра Комариды.
С середины октября эти производители ушли на плановые регламентные работы. Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода, чем перекрыл потребности в кислороде.
"1 ноября эти производители вернулись к работе", - отметил Комарида.
Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за COVID-19.
По его словам, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.
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