COVID-19 в Україні: майже 700 людей померли за минулу добу [ Редактировать ]
26 з половиною тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало - удвічі менше. Померли, як і напередодні, майже сім сотень людей. Шпиталювали п'ять з половиною тисяч. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.
Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад сім із половиною мільйонів українців. І найактивніші в цьому - кияни, з них уже вакцинувалася - половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.
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Померли, як і напередодні, майже сім сотень українців. Шпиталювали п'ять з половиною тисяч. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.
Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.
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