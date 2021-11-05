На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40 відсотків.

26, 5 тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало - удвічі менше. Померли, як і напередодні, майже 7 сотень людей. Шпиталювали 5,5 тисяч.

У червоній зоні карантину - 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніші в цьому кияни, з них уже вакцинувалася половина.

На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40 відсотків. Найменше імунізованих на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.