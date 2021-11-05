В пятницу, 5 ноября, стало известно о том, что Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".

Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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