Больницу "Феофанию" откроют для "простых людей" - Ляшко [ Редактировать ]
В пятницу, 5 ноября, стало известно о том, что Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".
Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное.
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