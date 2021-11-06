Директор ЦРУ прилетал в Москву, чтобы предостеречь от вторжения в Украину - CNN [ Редактировать ]
Источник: ЦРУ
Директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прилетал в Москву для того, чтобы предостеречь Кремль от проведения наступательных операций против Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
На встречах в российской столице директор ЦРУ дал понять, что Вашингтон следит за сосредоточением российских войск близ украинской границы. И пытался понять мотивы и планы Кремля по данному вопросу.
Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России.
Визит Бернса в Москву состоялся 2-3 ноября. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Уильям Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США.
Ранее директор ЦРУ Бернс не исключал, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину.
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