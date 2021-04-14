Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. По его словам, концентрация войск России вдоль украинской границы вызывает озабоченность. Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом (России - ред.) Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил вблизи Украины - ред.)", - заявил он.

Напомним, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обвинил Украину в подготовке провокаций на границе и диверсий в Крыму.