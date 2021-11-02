Россия вновь концентрирует свои войска и военную технику в регионах вдоль границы с Украиной. Об этом сообщило издание Politico и опубликовало спутниковые снимки, сделанные в районе Ельни в Смоленской области.

На снимках, снятых 1 ноября в 100 км от границы с Беларусью и 250 км от границы с Украиной, видны танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и сухопутные войска.

Группировка российских войск на окраине города Ельня в Смоленской области, 1 ноября 2021 года

В Брянской и Курской областях вдоль границы с Украиной спутники также заметили бронемашины 4-й и 1-й гвардейской танковых дивизий России, которые базируется в Московской области. В состав этих элитных подразделений входят танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки.

Группировка российских войск на окраине города Ельня в Смоленской области, 1 ноября 2021 года

Politico пишет, что развертывание элитных танковых дивизий вдоль границы "знаменует явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии", которая обычно проводится под Москвой.

30 октября The Washington Post сообщила, что Россия вновь начала наращивать войска на границе с Украиной. Газета ссылалась, в том числе на спутниковые снимки, но их не опубликовала.

Группировка российских войск на окраине города Ельня в Смоленской области, 1 ноября 2021 года

1 ноября в Министерстве обороны Украины заявили агентству Reuters, что "дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована".

Напомним, что 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. После этого Россия стала наращивать военное присутствие у границ Украины.

В Киеве обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".