В населенном пункте Заднестрянское, который находится в Ивано-Франковской области, женщина за рулем автомобиля протаранила жилой дом. В результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

29-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Mazda 6 по дороге "Мукачево-Львов", не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в жилой дом.

Отмечается, что вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 34-летний пассажир автомобиля, а сама женщина-водитель получила серьезные телесные повреждения. При этом в самом жилом доме, в который въехала машина, никто не пострадал.

Читайте также, в Одесской области легковой автомобиль протаранил дом, где жил пожилой мужчина. Автомобиль пробил стену дома около 2 часов ночи в населенном пункте Ольшанка, который принадлежит к Савранской ОТГ, в результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

Кроме того, в Киеве автомобиль снес двух велосипедистов и врезался в столб. Авария произошла на пересечении улиц Братиславская и Крайняя напротив "Эпицентра". Daewoo Lanos по какой-то причине вылетел на тротуар, от полученных травм водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

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